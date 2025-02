Weidel bietet sich Merz als Juniorpartner an

Aktualisiert am 10.02.2025 - 21:02 Uhr

Alice Weidel: Die AfD-Chefin war zu Gast in einer Wahlsendung. (Archivbild) (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Die AfD steht in Umfragen vor der Bundestagswahl auf dem zweiten Platz. Jetzt bietet sich Alice Weidel der Union als Juniorpartnerin an.

Alice Weidel wirbt dafür, eine Koalition aus AfD und der Union bilden. "Auch gerne als Juniorpartner", erklärte sie in der ZDF-Sendung "Was nun, Frau Weidel?". Doch die Chancen, dass CDU-Chef Friedrich Merz darauf eingehen würde, schätzte sie selbst als schlecht ein.

Merz würde wohl bei seiner Position bleiben, nicht mit der AfD zu koalieren, erklärte Weidel. Doch sie prognostizierte, dass Friedrich Merz seine Ziele in einer Koalition mit SPD und Grünen nie umsetzen könnte. "Das geht nur mit der AfD", wendete sie sich direkt an den CDU-Chef.

Zu den Wahlaussichten ihrer Partei bei der Bundestagswahl in knapp zwei Wochen sagte Weidel: "Ich glaube, wir werden ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren." Konkrete Prognosen wollte sie nicht machen, nannte aber 20 Prozent ein sehr gutes Ergebnis. In den Umfragen liegt die AfD aktuell in diesem Bereich. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Partei 10,4 Prozent erreicht.