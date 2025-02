Drei bis vier Millionen Deutsche leben dauerhaft oder vorübergehend im Ausland. Auch sie dürfen am 23. Februar wählen – ihnen bleibt jedoch nur die Briefwahl. Angesichts der kurzen Fristen könnten besonders Menschen in Übersee von der Bundestagswahl ausgeschlossen sein ( die ganze Recherche lesen Sie hier ).

Die Briefwahlunterlagen kommen zu spät oder gar nicht an, das Briefwahlverfahren ist aufwendig. In Deutschland wird man automatisch ins Wählerverzeichnis eingetragen, Auslandsdeutsche müssen sich jedoch aktiv darum bemühen. Dadurch wird das Wahlrecht für sie faktisch ausgehebelt.

Oliver Junk (geboren 1976) ist ein deutscher Politiker (CDU) und Jurist. Von 2011 bis Ende 2021 war er Oberbürgermeister der Stadt Goslar. Er ist Professor für Verwaltungsrecht an der Hochschule Harz. Zudem ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der Stiftung Verbundenheit, die sich als Vertretung der Auslandsdeutschen in Deutschland versteht.

So kann man es sagen. Es wäre wichtig, dass die Politik in Berlin in der nächsten Legislaturperiode handelt.

Zum einen muss es möglich sein, direkt im Ausland zu wählen, etwa im Konsulat in Buenos Aires. Zum anderen muss das aktuelle komplizierte System angepasst werden, weil Auslandsdeutsche an ihre letzte Heimatgemeinde gebunden sind. Daher wählen sie in einem bestimmten Wahlkreis in Deutschland. In jeder Botschaft müsste theoretisch jede Stimme eines jeden Wahlkreises bereitgehalten werden. Andere Länder haben das anders gelöst und führen spezielle Auslandswahlkreise ein.