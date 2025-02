Die Kanzlerkandidaten (v.l.) Friedrich Merz (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) treffen am Donnerstag im ZDF aufeinander. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago)

Der Bundestagswahlkampf geht in den Endspurt. Am heutigen Donnerstag treffen sich die vier aussichtsreichsten Kandidaten zum Schlagabtausch im ZDF.

Zehn Tage vor der Bundestagswahl treffen am Donnerstagabend in einer Viererrunde die Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien aufeinander. Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) stellen sich in der ZDF-Sendung "Klartext" ab 19.25 Uhr live den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.