Lüge zur Wahl: Unbekannte fälschen Stimmzettel für Videos

Fehlt auf Stimmzetteln in Leipzig die AfD? In Online-Videos werden entsprechende Vorwürfe erhoben. Doch die Stimmzettel sind gefälscht.

Mit Videos von gefälschten Wahlzetteln soll offenbar Vertrauen in die Bundestagswahl am kommenden Wochenende untergraben werden. Seit Dienstagmorgen kursieren diese Videos vor allem auf dem Kurznachrichtendienst X. Ein Sprecher der Stadt Leipzig bezeichnete dies auf Nachfrage von t-online als "Teil einer Diffamierungskampagne gegen die Wahl".

In den sich stark ähnelnden Videos werden vorgebliche Briefwahlzettel für den Wahlbezirk 151 in Leipzig abgefilmt. Während auf den echten Wahlzetteln an erster Stelle der Wahlkreiskandidaten der Name des AfD-Politikers Christian Kriegel steht, fehlt diese Position in den Videos. Auch bei den Parteien auf der rechten Spalte des Wahlzettels fehlt die AfD. Zu hören ist jeweils ein vorgeblicher Wähler, der die Bilder verwundert kommentiert. Alle Personen behaupten dabei, sie hätten diesen Briefwahlzettel erhalten. Es existieren mindestens drei Videos, die alle zugleich auftauchten.

"Es handelt sich um Fälschungen", sagte ein Sprecher der Stadt Leipzig t-online. Tatsächlich zeigen das einige Merkmale an den vermeintlichen Stimmzetteln in den Videos. Am Aufbau lasse sich erkennen, dass es sich nicht einmal um Briefwahlzettel handelt. Die Stadt prüft nach ihren Angaben rechtliche Schritte und steht auch mit dem Staatsschutz in Kontakt. Die Polizei Sachsen erklärte zu einem Video, es sei den Beamten bekannt und werde durch die zuständigen Kolleginnen und Kollegen geprüft.

Die manipulierten Szenen mit der fehlenden Position 1 wirken etwas glaubwürdiger, weil der vermeintliche Stimmzettel auch Lücken zeigt, die es in dem Wahlkreis tatsächlich gibt: Die Kandidaten auf den Positionen 8, 10 und 12 und die entsprechenden Nummern fehlen dort auf dem Wahlzettel. Das liegt daran, dass die Reihenfolge der Parteien festgelegt ist. Wenn Parteien in einem Wahlkreis aber keinen Direktkandidaten stellen, gibt es auf dem Wahlzettel eine Lücke: In dem Leipziger Wahlkreis gilt das etwa für die Tierschutzpartei, die sonst an Position 8 stünde. Tatsächlich gibt es auch Stimmzettel, auf denen kein AfD-Kandidat steht. So waren die Wahlen der AfD zur Aufstellung der Direktkandidaten in den Wahlkreisen Aachen 1 und 2.