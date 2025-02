Wer am Sonntag nicht persönlich ins Wahllokal gehen kann und seine Briefwahlunterlagen noch nicht abgeschickt hat, sollte sich beeilen. Heute ist der letzte Tag, an dem dies möglich ist.

Wer es verpasst, die Unterlagen heute abzuschicken, ist aber nicht von der Wahl ausgeschlossen. Wähler können ihre Stimmen auch persönlich an der zuständigen Stelle einwerfen. Zudem kann auch der Wahlzettel in Wahlbüros, etwa in Rathäusern, direkt ausgefüllt und in Wahlurnen geworfen werden.