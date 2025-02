Junge Wähler treiben Erfolg

Die Partei Die Linke hat in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl ihr Umfrageergebnis verdoppelt und sich mit 8,5 Prozent klar für den Einzug in den Bundestag qualifiziert. Einen wesentlichen Teil dieses Erfolgs verdankt sie der jungen Wählerschaft: In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen stimmten 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Linke – das sind 17 Prozentpunkte mehr als noch bei der Bundestagswahl 2021.