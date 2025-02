Hochrechnungen: AfD steht in Thüringen bei 41 Prozent

Der Thüringer Landeschef Björn Höcke: Unter der Führung des Faschisten hat die AfD in Thüringen deutlich zugelegt. (Quelle: Sascha Fromm)

Nach Zwischenergebnissen könnte die AfD die Bundestagswahl in Thüringen deutlich gewinnen. Landeschef Höcke versucht, sich in die Koalitionsverhandlungen in Berlin einzumischen.