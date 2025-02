Panne: Viele Nachrichten-Seiten zeigen Zwischenergebnis falsch an

Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:45 Uhr

Aktualisiert am 23.02.2025 - 23:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auszählung: Zwischenergebnisse der Bundeswahlleiterin lösten am Wahlabend Verwirrung aus, weil sie als vorläufiges Ergebnis dargestellt wurden. (Quelle: IMAGO/EHL Media/Dietmar Thomas/imago)

Eine Panne irritiert viele Beobachter am Wahlabend: Plötzlich tauchten von der Bundeswahlleiterin Zahlen als vorläufiges amtliches Ergebnis auf, die gar nicht passten.

Am Wahlabend zeigten viele Nachrichtenseiten kurzzeitig Zahlen als vorläufiges amtliches Ergebnis an, die im Widerspruch zu allen Hochrechnungen standen. Dahinter steckte ein Fehler bei der dpa-infocom. Die Tochter der Nachrichtenagentur versorgt viele Online-Portale zur Wahl mit automatisierten Live-Grafiken.

So muss nicht jede Redaktion die identische Arbeit machen. In sozialen Netzwerken lösten Screenshots der aufgetauchten und schnell wieder verschwundenen Zahlen Rätselraten und Geraune von einer Verschwörung aus.

In den angeblichen vorläufigen amtlichen Zahlen schnitten CDU mit 33,5 Prozent und AfD mit 22,8 Prozent deutlich besser ab als in den zu dieser Zeit bekannten Hochrechnungen, während die Grünen mit 9,2 Prozent deutlich schlechter lagen. Diese Werte waren unter anderem auf den Seiten von "zeit.de", "spiegel.de", "faz.net" oder auch "t-online.de" zu sehen.

"Zwischenergebnis fälschlicherweise als vorläufiges Endergebnis bezeichnet"

Die Erklärung kommt von der Bundeswahlleiterin. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage von "t-online": "Unser Zwischenergebnis wurde fälschlicherweise als vorläufiges Endergebnis bezeichnet." Die Bundeswahlleiterin fasst jeweils den Zwischenstand zusammen, wie er nach Auszahlung einer jeweils angegebenen Zahl von Wahlkreisen ist. Unter den ersten fertig ausgezählten Wahlkreisen waren also viele, in denen CDU und AfD stärker sind als in den Prognosen auf Bundesebene.