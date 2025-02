Andere Grüne weisen auf den schwierigen Spagat hin, den die Partei zwischen Wählern auf dem Land und in den Großstädten machen müsse. Nicht nur im linken Lager, sondern auch bei Habecks Realos sind viele nun bereit, "alles infrage zu stellen", wie jemand sagt. Doch was das genau heißt? Da scheinen alle gemeinsam noch ziemlich ratlos zu sein.

Was die Analyse für die Grünen tatsächlich schwer macht: Sie haben nicht nur massiv Wähler an die Linkspartei verloren – sondern auch an die Union. Das dürfte Habeck noch deutlich mehr schmerzen, denn es stellt sein politisches Vermächtnis infrage: Können die Grünen in diesen Zeiten noch in die politische Mitte ausgreifen?

Das war nicht nur Habecks Überzeugung, es war auch sein Kurs, den er seiner Partei seit 2018 gemeinsam mit Annalena Baerbock an der Spitze verordnet hat. Auch in diesem Wahlkampf war es die "Merkel-Lücke", in die er vorstoßen wollte. Habecks These lautete: Die Wähler, die früher die liberale CDU-Kanzlerin Angela Merkel gewählt haben, werden von der nach rechts verschobenen Merz-CDU nicht mehr angesprochen. Warum also sollte man die nicht von den Grünen überzeugen können?

An dieser These hatten einige Grüne von Anfang an Zweifel. Denn wer sagt eigentlich, so die Kritik, dass es diese Wähler überhaupt noch gibt? Dass sie nicht mit Merz ihre Meinung verändert haben? Oder im Zweifel: längst gestorben sind?

Es gibt aber wohl noch einen anderen Grund, warum das mit der "Merkel-Lücke" nicht funktioniert hat. Und ironischerweise hat Habeck ihn selbst gut beschrieben, als er Angela Merkel im Sommer mit einem Gastbeitrag im Musikmagazin "Rolling Stone" zu ihrem 70. Geburtstag gratuliert hat.

In diesem bemerkenswerten Text lobt Habeck nicht nur Merkels "feinen Spott" und "schneidenden Witz". Er beschreibt auch, wie Merkel "Normalität in Perfektion" vermittelt habe. Dass ihre Ära dem Land "Stabilität" vermittelt und "den Deutschen das Gefühl gegeben" habe, "dass wir Weltmeister bleiben können, indem wir alles lassen, wie es ist".

Schon in diesem Text grenzt sich Habeck von dieser Politik ab. Man dürfe nicht mehr darauf hoffen, dass "sich alles schon von allein wieder einrenkt", schreibt er. Sondern müsse "sich die Wahrheit zumuten und gleichzeitig Lösungen anbieten".