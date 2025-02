Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz legt los, als sei er schon zum Bundeskanzler gewählt. Mit erfrischendem Elan einerseits. Aber einem seltsamen Politikverständnis andererseits.

Als kleiner Junge mochte ich dieses einfache Kinderspielzeug gerne, so eine Art Zaubertafel, weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ein Pfennigartikel aus Pappe und einer Folie war das, dazu ein Plastikstäbchen, mit dem man etwas auf die Folie schreiben konnte, das dann sichtbar wurde. Zog man rechts an einer Lasche das Innere heraus und schob es wieder zurück, war das Geschriebene verschwunden. Und das Spiel konnte von vorn anfangen.

Loading...

In der deutschen Politik wird gerade an der Lasche gezogen. Namen, an die man sich über Jahre gewöhnt hatte, Leute, die zur Stammbelegschaft des politischen Betriebs gehörten, sind mit einem Mal verschwunden wie die Schrift auf der Zaubertafel. Robert Habeck, mein Gott, was hat sich unsere Zunft hingebungsvoll mit der Frage beschäftigt, was wohl gerade an Grübelei hinter seiner von tiefen Sorgenfalten zerfurchten Stirn vor sich geht und was das Tastende und Nachdenkliche am Ende heißt, das er mit stets leicht belegter Stimme vortrug. Mit einem Mal: weg. Und damit auch das Ende eines ganzen Wissenschaftszweiges, der Habeckologie.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!"

Andere wiederum, wie die seit jeher erfolglose SPD-Vorsitzende Saskia Esken, sträuben sich noch gegen das Verschwinden ihres Namens von der Tafel. Aber das regelt sich schon. Ritschratsch. Name weg. Es ist jetzt Gesichtswende und Namenswende in der deutschen Politik. Ich freue mich schon auf die ersten Tage und Momente der kurzen Irritation, wenn der Nachrichtensprecher morgens im Radio vom "Bundeskanzler Friedrich Merz" spricht, der heute dieses oder jenes tun wird. Das fühlt sich jedes Mal so schön frisch an. War nach 16 Jahren Merkel bei Olaf Scholz auch so.

Besagter Friedrich Merz drückt das Plastikstäbchen jetzt schon so tief in die Zaubertafel, dass das Ergebnis mehr einer Gravur als einem Schriftzug ähnelt. "Kanzler" steht da schon vor seiner Wahl im Plenum des Bundestages. Diese Vorzeitigkeit ist ein Muster bei Merz: Schon als möglicher Kandidat der Union gerierte er sich als Kanzlerkandidat, und als Kanzlerkandidat schon als Kanzler. Jetzt nach seinem, nun ja, relativen Wahlsieg erst recht. Er ist eigentlich schon Kanzler, hat seine erste Regierungserklärung am Montag dieser Woche bei einer Pressekonferenz im Lichthof des Konrad-Adenauer-Hauses gehalten, mal eben das noch ganz frische Wahlrecht nach dessen Premiere wieder infrage gestellt und angekündigt, dass er mit den Resten der Ampel noch in dieser hybriden Phase des Übergangs von Alt nach Neu auf jeden Fall ein Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen möchte im Bundestag. Zunächst klang es sogar nach einer Reform der Schuldenbremse.

In der CDU-Zentrale räumen sie immer noch die Bauklötze aus dem Atrium, die selbst seine engsten Parteifreunde bei diesen Worten gestaunt haben. Nicht erst dieser Auftritt wirft die Frage auf: Weiß dieser Mann, weiß der nächste Bundeskanzler hoffentlich, wie Politik funktioniert?

Ganz langsam abschichten