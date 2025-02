CDU-Chef Merz sieht keine rasche Reform der Schuldenbremse in näherer Zukunft. Gespräche über Alternativen wie ein Sondervermögen stuft er als schwierig ein.

CDU-Chef Friedrich Merz hält eine Reform der Schuldenbremse in den kommenden Wochen nicht für möglich. "Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren", sagte Merz in Berlin. "Das ist, wenn es überhaupt stattfindet, eine ziemlich umfangreiche, schwierige Arbeit."