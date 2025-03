Knapp verpasst. 13.435 Stimmen fehlten dem BSW bei der Bundestagswahl für einen Einzug ins Parlament. Jetzt will die Partei in Karlsruhe eine Neuauszählung der gesamten Wahl veranlassen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zieht nach dem verpassten Einzug in den Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht , um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Eine BSW-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Das BSW hatte bei der Wahl im Februar 4,972 Prozent erzielt und war um nur 13.435 Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. So knapp wie noch keine Partei zuvor in der Bundesrepublik bei einer Bundestagswahl.