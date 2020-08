CDU-Politiker im Bundestag

Bericht: Schäuble will erneut kandidieren – und Rekord knacken

07.08.2020, 12:25 Uhr | t-online.de, dpa

Seit vielen Jahrzehnten ist Wolfgang Schäuble Teil des Bundestags. Der erfahrene CDU-Politiker ist inzwischen 77 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er aber offenbar auch nicht.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will laut einem Medienbericht bei der Wahl 2021 erneut für das Parlament kandidieren. Das Portal "The Pioneer" berichtete am Freitag unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld Schäubles, der 77-Jährige fühle sich fit für eine weitere Legislaturperiode. Auch das Amt als Parlamentspräsident bereite ihm Freude, hieß es.

Über eine erneute Nominierung Schäubles müsste der CDU-Kreisverband Ortenau in Baden-Württemberg entscheiden. Eine Zustimmung gilt aber als sicher. Schäuble hat seit 1972 seinen Wahlkreis Offenburg stets direkt gewonnen.



Sollte er erneut in den Bundestag gewählt werden, wäre er im Jahr 2022 insgesamt 50 Jahre im Parlament. Dies wäre ein Rekord.