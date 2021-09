Bundestagswahl 2021

Ergebnisse im Überblick: So haben die Wahlkreise abgestimmt

27.09.2021, 16:45 Uhr | t-online, dpa

Die Bürger haben ihre direkten Volksvertreter mit der Erststimme gewählt. Bei den Direktmandaten gab es einige Überraschungen. Wer in Ihrem Wahlkreis gewonnen hat, erfahren Sie hier.

Nach der Auszählung der Wahlkreise liegt die SPD knapp vor der Union. Während die Sozialdemokraten Zugewinne verzeichnen, muss CDU/CSU ein historisch schlechtes Ergebnis hinnehmen. Die Grünen werden drittstärkste Kraft. Lesen Sie hier das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl.

Wie hat dabei der Westen abgestimmt, wer liegt im Osten vorn? Welcher Partei geben die Bürger in den Großstädten ihre Stimme, wie gestaltet sich das Stimmungsbild in den ländlichen Regionen? Erfahren Sie hier, welche Partei in welchem Wahlkreis vorne liegt:

Zur Bundestagswahl sind die Parteien und Kandidaten in 299 Wahlkreisen angetreten, die alle in etwa die gleiche Einwohnerzahl abdecken. Zur Abstimmung waren 60,4 Millionen Bürger aufgerufen, um mit ihrer Erst- und Zweitstimme über die Zusammensetzung des Bundestags zu entscheiden.

Insgesamt stellten sich 47 Parteien zur Wahl. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da das Parlament aber mehr Sitze hat, kommen auch andere Kandidaten über die Landeslisten zum Zug. Dort haben die Parteien vor der Wahl die Kandidaten festgelegt, die nach Berlin entsandt werden sollen. Die Wahlbeteiligung lag ersten Angaben zufolge bei 76,6 Prozent und ist damit etwas höher als 2017. Damals hatte der Wert bei 76,2 Prozent gelegen.