Kirche: Rücktritt wegen Gesundheit? Das sagt Papst Franziskus

Papst entschuldigt sich für Taten an Indigenen

In Kanada besuchte er seit Sonntag die Ureinwohner des Landes, um bei ihnen um Vergebung dafür zu bitten, dass jahrzehntelang Bedienstete an von der Kirche geführten Internaten Kinder von Ureinwohnern erniedrigten, von ihrer Kultur entfremdeten und missbrauchten. Vor knapp über einem Jahr machte der Fund von mehr als 200 anonymen Kindergräbern in der Nähe eines ehemaligen Internats weltweit auf das Schicksal der Ureinwohner aufmerksam. Hunderte, manchen Schätzungen zufolge sogar bis zu 6.000 Kinder starben unter den Bedingungen in den Schulen, in denen Krankheiten und Hunger herrschten.

1876 erließ die kanadische Regierung den Indian Act, mit dem die Kinder indigener Völker in Internaten an die westliche Kultur angepasst werden sollten. Ungefähr 150.000 Kinder von Ureinwohnern waren Schätzungen zufolge in den landesweit verteilten Einrichtungen untergebracht. Die Kirche trug das Programm mit, übernahm für einen Großteil der Internate die Leitung, bis der Staat ihr diese Ende der 1960er-Jahre entzog. Die letzte Einrichtung schloss 1996.

"Das ist ein Genozid"

Papst Franziskus sieht im Umgang mit den Ureinwohnern Kanadas einen Völkermord. "Es ist wahr. Das ist ein Genozid", sagte er auf dem Rückflug von Kanada nach Rom. Der Papst reagierte damit auf Kritik von kanadischen Indigenen, die verärgert waren, weil er die Taten der Kirche nicht als kulturellen Genozid bezeichnet hatte. Dieses Urteil fällte der Abschlussbericht der staatlich eingerichteten Kommission für Wahrheit und Versöhnung, die sich mit dem Missbrauch und der Gewalt an den Internaten beschäftigte. Mittlerweile wird nur noch von Genozid gesprochen.