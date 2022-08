Impfungen: Vater erlebte die Angst der Ärzte vor Querdenkern

"Wo waren die Fachgesellschaften?"

Das Hässlichste ist, dass diese Ärzte so alleine dastehen. Wo waren die Fachgesellschaften und Verbände, die sich lautstark hinter ihre Mitglieder stellen? Verbände und Funktionäre haben in dieser Pandemie fast noch unverzeihlicher versagt als die Politik . Bei Lisa-Maria Kellermayr wäre es die Pflicht der Verbände gewesen – auch deutscher –, ihr den Rücken zu stärken und die Behandlungsfreiheit und Freiheit der Wissenschaft zu verteidigen, auch den Wachschutz zu bezahlen.

Ich rede da noch gar nicht von manchen prominenten Professoren und Honorarprofessoren, die klare Abgrenzung vermissen lassen. Stattdessen rechtfertigt man Annäherung an zweifelhafte Gruppierungen mit dem Trump'schen Diktum von den "Fine and evil people on both sides", es gebe ja auf beiden Seiten gute und schlechte Menschen. Sollte ein prominenter Politiker oder Wissenschaftler Ziel eines Anschlages werden, dann sind einige der Twitteraccounts auch in der Verantwortung.