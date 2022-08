Gaskrisen-Debatte bei Markus Lanz: Ökonom warnt vor "sozialer Katastrophe"

Aktualisiert am 31.08.2022 - 07:40 Uhr

Topökonom: "Wir laufen sehenden Auges in eine soziale Katastrophe"

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, zeigte sich bei seinem Auftritt in der Talkshow "Markus Lanz" besorgt angesichts der steigenden Energiepreise und der mangelnden finanziellen Reserven vieler Haushalte. Vierzig Prozent der Deutschen hätten keine Rücklagen, um auf den Kostenanstieg reagieren zu können.

"Deshalb ist es so dringend, dass die Politik handelt und Entlastungen herbeiführt, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen", mahnte der Wirtschaftswissenschaftler am Dienstagabend im ZDF an.