Landkreis gibt Bezahlkarte an Geflüchtete aus

Der Ortenaukreis zwischen Rhein und Schwarzwald will von diesem Dienstag an erste Bezahlkarten für Geflüchtete ausgeben. "Wir wollten nicht abwarten, wir wollten ins Machen kommen", sagte Migrationsdezernentin Alexandra Roth der Deutschen Presse-Agentur in Offenburg. Der Kreis mit über 430.000 Menschen ist nach eigenen Angaben mit der Neuerung Vorreiter im Südwesten.