Die Gäste

Ramelow verbessert Maischberger

Seitenhieb gegen Wagenknecht

Ob er CDU-Mann Voigt seine Stimme anbieten werde, wenn er in Zukunft eine Mehrheit brauche, wollte Maischberger wissen. Die zwölf Stimmen der Linken "sind zusammen zu haben", wenn das dem Land Thüringen eine gute Entscheidung ermögliche, stellte Ramelow klar. Anders als ihm häufig unterstellt werde, gebe es "keine Privatisierung einer einzelnen Stimme", so der Noch-Ministerpräsident. In Abgrenzung zu Wagenknecht führte der Linken-Politiker aus: Er gehöre auch nicht "zu denen, die sich in die Büsche schlagen".