Tag der Deutschen Einheit

Günther wirft AfD Verhöhnung von DDR-Demonstranten vor

03.10.2019, 14:22 Uhr | AFP, pdi

Bei einem Festakt in Kiel äußern sich Kanzlerin Angela Merkel und Bundesratspräsident Daniel Günther zum Stand der deutschen Einheit. Letzterer erhebt schwere Vorwürfe gegen die AfD.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat der AfD vorgeworfen, die Demonstranten in der ehemaligen DDR durch politische Vereinnahmung zu verhöhnen. "Die Menschen in der DDR waren damals extrem mutig, als sie auf die Straße gingen und die Wiedervereinigung auf friedliche Weise erlangten", sagte der amtierende Bundesratspräsident am Donnerstag beim Festakt zum 29. Tag der Deutschen Einheit in Kiel.

Es sei "eine Verhöhnung der Leistung dieser Menschen, wenn Parteien diesen Mut heute für ihre parteipolitischen Zwecke missbrauchen, indem sie von der Wende 2.0 reden". Günther nannte die AfD nicht direkt, nahm aber mit der Nennung von deren Wahlkampfslogan zu einer "Wende 2.0" eindeutig Bezug auf die Rechtspopulisten.





"Diese Wende als historische Lebensleistung der Ostdeutschen bleibt singulär und untrennbar mit dem Ende der DDR verbunden", sagte Günther. Heute sei es nötig, "selbst wieder etwas mutiger zu werden". "Wir wollen uns nicht von Zukunftsangst überwältigen und von Angstmachern ins Extreme treiben lassen", sagte Günther.

Zum Festakt kamen am Donnerstag in Kiel die Spitzen der Verfassungsorgane zusammen, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Deutschland ist seit 1990 wiedervereinigt, seither ist der 3. Oktober Nationalfeiertag.

Merkel würdigt Leistung der Ostdeutschen

30 Jahre nach dem Mauerfall sieht Merkel die Einheit der Deutschen als noch nicht vollendet an. "Die staatliche deutsche Einheit – sie ist vollendet. Die Einheit der Deutschen, ihr Einigsein, das war am 3. Oktober 1990 noch nicht vollendet, und das ist es bis heute nicht", sagte Merkel in ihrer Rede in Kiel. Die deutsche Einheit sei kein Zustand, sondern ein fortwährender Prozess und ständiger Auftrag. Es gehe um den Zusammenhalt aller in unserem Land lebenden Menschen, sagte die CDU-Politikerin.

Dabei würdigte die Kanzlerin die Leistungen der Ostdeutschen bei der Überwindung der SED-Diktatur in der DDR und bei der Wiedervereinigung Deutschlands gewürdigt. Die friedliche Revolution von 1989 sei gelungen, weil sich die Menschen "die Mündigkeit nicht mehr länger vorenthalten lassen wollten", sagte sie. Seit der Wiedervereinigung sei viel erreicht worden. Dennoch verbänden viele Ostdeutsche den Prozess heute nicht nur mit positiven Erfahrungen. Sie verwies auf die Brüche, die viele erlebt hätten, "als auf die Last der Teilung die Wucht der Einigung folgte." Dies müsse auch bei der Betrachtung im Westen berücksichtigt werden.

Ist Deutschland ein geeintes Land?

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, wünscht sich mehr gesamtdeutsche Antworten auf Probleme. "Wir sollten die Probleme gesamtdeutsch angehen und nicht immer wieder Ost-West-Gegensätze projizieren", sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag). "Das, was es heute an Problemen gibt, hat oft nichts mit Ost und West zu tun. Da geht es um soziale Fragen, um Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den verschiedenen Regionen."

Laut einer Umfrage nimmt nur die Hälfte der Deutschen Deutschland als geeintes Land wahr. 50 Prozent der 501 Befragten sehen Deutschland als vereinigtes Land, 47 Prozent nicht, wie die Emnid-Erhebung für die "BamS" ergab.







Schleswig-Holstein richtet diesmal die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der

Deutschen Einheit aus, weil es in diesem Jahr die Bundesratspräsidentschaft innehat. Am Donnerstagnachmittag wird Günther den Staffelstab symbolisch an seinen Brandenburger Kollegen Dietmar Woidke (SPD) übergeben.

Seit Mittwochmittag läuft in Kiel ein zweitägiges Bürgerfest mit einem bunten Programm. Auf einer Ländermeile stellen sich alle 16 Bundesländer vor. Auch Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung präsentieren sich. Zum Schutz des Bürgerfestes und der Spitzenpolitiker ist ein Großaufgebot von Polizei und privaten Sicherheitsdiensten präsent.