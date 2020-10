MEINUNGMail an die Redaktion

"Mich erzürnt, dass viele die Gesundheit anderer gefährden"

22.10.2020, 13:44 Uhr | t-online-Leser Willi Hansen, t-online

Nutzer schreibt E-Mails: Viele t-online-Leser vertreten ihre Meinung deutlich. (Quelle: marchmeena29/Thinkstock by Getty-Images)

Warum ignorieren junge Menschen die Pandemie und gefährden dadurch das Leben anderer? Und wo ist eigentlich die Solidarität mit den Pflegekräften hin? Diese Fragen wirft ein Leser in seiner Mail auf.

Wir haben unsere Leser gefragt, welche Themen sie momentan besonders beschäftigen. Leser Willi Hansen interessieren aktuell besonders zwei Themen: Der Umgang mit Mitmenschen, von denen er meint, dass diese seine Gesundheit gefährden, und die schwierige Situation derjenigen, die in Pflegeberufen arbeiten.

Das schreibt der Leser Willi Hansen in seiner Lesermail:

"Corona ist in aller Munde und dies seit März diesen Jahres. Niemand kann wohl die Existenz und Gefährlichkeit dieses Virus leugnen. Umso mehr erzürnt es mich, dass viele – vor allem junge Menschen – trotz der Gefährlichkeitshinweise diese Pandemie ignorieren und die Gesundheit anderer permanent gefährden, ohne eine finanzielle oder rechtliche Konsequenz zu spüren.

Im März und April diesen Jahres wurde den Pflegekräften sowie den Rettungskräften – sei es nun ein Rettungsdienst oder die Feuerwehr – von Balkonen herab Beifall gespendet. Jetzt ist dies wohl in Vergessenheit geraten oder bereits Routine, dass diese Menschen ihre eigene Gesundheit zum Wohle anderer aufs Spiel setzen und Überstunden im Pflege- und Intensivbereich sowie im Rettungsdienst verrichten.

Seltsam mutet es auch an, dass viele freiwillige Helfer und auch fest angestellte Kräfte in den diversen Rettungsdiensten, trotz permanentem Kontakt mit Infizierten und Nichtinfizierten seitens der jeweiligen Organisation wenig Unterstützung bezüglich der Corona-Tests erhalten und diese häufig auch noch selbst bezahlen müssen. Für manch einen sind die geforderten Testkosten in Höhe von 90 bis 250 Euro je nach Bundesland auf Dauer nicht tragbar.

Vielleicht besinnt sich der eine oder andere darauf, dass man von Applaus nicht leben kann und ein Schutz vor Infektion dadurch nicht gewährleistet ist."

