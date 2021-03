MEINUNGMail an die Redaktion

"Ist Markus Söder wirklich ganz aus dem Rennen?"

11.03.2021, 15:38 Uhr | mw, cj, t-online

Sind der CDU-Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur zu viel auf einmal? Ein t-online-Leser ist überzeugt zu wissen, wer der richtige Kandidat wäre und erklärt auch, warum.

11. März 2021: t-online-Leser Klaus Wagner über die Kanzlerfrage – "Unabhängig von Personen sollte die CSU auch einmal die Möglichkeit haben, den Kanzlerkandidaten zu stellen."

"In den letzten Tagen wird immer öfter die Nachricht verbreitet, dass wohl Armin Laschet der einzige Kanzlerkandidat der Union ist.

Ist Markus Söder wirklich ganz aus dem Rennen? Das fände ich aus verschiedenen Gründen nicht gut. Unabhängig von Personen sollte die CSU auch einmal die Möglichkeit haben, den Kanzlerkandidaten zu stellen.



Im persönlichen Vergleich zwischen Laschet und Söder scheint mir Söder der bessere Kandidat zu sein. Er hat in der Pandemiebewältigung einfach ein besseres Bild abgegeben als Laschet. Aus meiner Sicht wäre dieser auch mit der Doppelfunktion als CDU-Parteivorsitzender und möglicher Bundeskanzler überfordert. Nimmt man den Maskenskandal noch mit in den Blick, hat Armin Laschet ohnehin schon alle Hände voll zu tun. Sollte er wirklich der Kanzlerkandidat werden, dann sehe ich möglicherweise einen Bundeskanzler Habeck eine Grün-Rot-Rote-Koalition anführen."



2. März 2021: t-online-Leser Dieter Hoffmann über das Technologieland Deutschland – "Eine Pandemie straft uns ab, weil wir ein starkes Datenschutzgesetz haben"

"Was ist los im Technologieland Deutschland? Man sieht hier langfristige Fehler in der Gesetzgebung. Eine solche Pandemie straft uns ab, weil wir so ein starkes Datenschutzgesetz ohne Löcher haben. Warum ist es in einer solchen Lage nicht möglich, Bewegungsprofile zu erstellen und diese den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen? Eine automatische Nachverfolgung der Kontakte ist so, ohne dass ein Mensch diese Daten zu Gesicht bekommt, sicherzustellen. Diese Einschränkung eines Grundrechts ist wesentlich milder als die derzeitigen Einschränkungen.

Auch das Vorgehen bei Impfungen sollte anders geregelt werden. Jeder Hausarzt impft seine Patienten auf Wunsch jeden Herbst gegen Grippe. Weshalb ist es nicht möglich, dies auch für die Corona-Impfung umzusetzen? Die Hausärzte kennen ihre Patienten und werden die Impfung wie vorgegeben durchführen! Die Kosten für das Impfen durch die Hausärzte sind bestimmt wesentlich günstiger als die großen Zentren zu nutzen. Außerdem kommen viele Menschen nicht leicht zu den Impfzentren hin. Denken Sie an die vielen im häuslichen Bereich gepflegten Menschen. Diese Personen mit Pflegegrad eins bis fünf sind meist entweder immobil oder dement.



Die Schnelltests sind ebenfalls immer nur eine Momentaufnahme und können schlimmstenfalls zu Überheblichkeit der Getesteten führen. Jetzt getestet – in einer Stunde Covid!"

