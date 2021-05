Newsblog zum 1. Mai

Radikale rufen zum Brechen der Ausgangssperre aus

01.05.2021, 13:19 Uhr | dpa, AFP, rtr, tme

Demstranten halten ein Transpaent hoch: "Take back the night – Wir nehmen uns die Nacht zurück" ist das Motto der Demonstration feministischer Gruppen, die in Kreuzberg stattfand. (Quelle: Annette Riedl/dpa)

Trotz oder gerade wegen der Corona-Beschränkungen sind auch in diesem Jahr wieder etliche Demos am 1. Mai angekündigt. Manche wollen sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten. Alle Infos im Newsblog.

Es ist der zweite Tag der Arbeit in der Pandemie. Auch in diesem Jahr steht der 1. Mai im Zeichen von Corona. Abstandsregelungen und Ausgangssperre gelten auch am Feiertag. Dennoch haben nicht nur linke Gruppen Kundgebungen angekündigt, sondern auch die sogenannten "Querdenker" und rechte Gruppierungen wollen in vielen Städten auf die Straße gehen. Verfolgen Sie die Ereignisse hier im Newsblog.



Anonymer Aufruf zum Brechen der Ausgangssperre aufgetaucht

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen gilt in fast ganz Deutschland die Bundesnotbremse und damit Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr. Nun ist auf einer linken Internetplattform ein anonymer Aufruf zum Brechen der Ausgangssperre aufgetaucht. Das berichtet der "Tagesspiegel".

"Während die Bonzen im Grunewald ihre Grillparty im Garten feiern werden Jugendliche vom Gleisdreieckpark bis zum Görli verscheucht. Statt sich draußen zu treffen, wo es verhältnismäßig sicher ist, werden so immer mehr Leute in Innenräume gedrängt", heißt es dort. Es werde dazu aufgerufen auch nach Ende der traditionellen 1.-Mai-Demo in Kreuzberg weiter zu "cornern."

Teilnehmer einer Fahrraddemonstration in Berlin: Bisher blieb es in Berlin bei den Demonstrationen ruhig. Am Abend wird eine noch größere Demo erwartet. Im Internet ist ein anonymer Aufruf zum Brechen der Ausgangssperre aufgetaucht. (Quelle: Schmidt/Reuters)



Rechtsextreme Demo in Plauen erlaubt

Die rechtsextreme Kleinpartei "III. Weg" darf am Samstag in Plauen mit maximal 125 Teilnehmern demonstrieren. Das hat das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen in der Nacht entschieden. Es gab damit einer Beschwerde der Partei gegen ein Versammlungsverbot statt. Dieses hatte der zuständige Vogtlandkreis verhängt und das Verwaltungsgericht Chemnitz zunächst bestätigt.

Aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts hat der Vogtlandkreis nicht begründen können, warum die Partei nicht in der Lage sein soll, eine Versammlung unter Beachtung der Corona-Regeln durchzuführen. Es sei nicht belegt, dass der Anmelder der Demo unzuverlässig sei. Auch die Prognose des Verwaltungsgerichts, dass mit mehreren Hundert Teilnehmern zu rechnen sei, sei nicht belegt. Der "III. Weg" habe bestätigt, "dass er keine überregionale Werbung betrieben habe". In Leipzig dürfen die Rechtsextremen hingegen nicht protestieren.

Corona-Pandemie sorgt für ungewöhnliche Demonstrationen



Wegen der Corona-Pandemie finden die Demonstrationen zum 1. Mai nur in kleinerer Form statt. In manchen Städten treiben die Corona-Regeln die Proteste zu neuer Kreativität an. In Düsseldorf etwa findet die zentrale Kundgebung in einem Autokino statt. Dort wird auch Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet sprechen.



Polizei sorgt sich wegen Infektionsrisiko für Beamte

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) blickt mit Sorge auf die Großeinsätze bei den Demonstrationen zum Tag der Arbeit am 1. Mai. "Das Infektionsrisiko bei diesen Einsatzlagen ist eine zusätzliche Belastung für die Polizistinnen und Polizisten", sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Wenn sich bei Demonstrationen nicht an den Infektionsschutz gehalten wird, nicht Abstand gehalten und Maske getragen wird, dann erhöht sich für die Einsatzkräfte vor Ort das Risiko einer Ansteckung mit Corona."

Wegen der Corona-Pandemie hatten viele Parteien und Initiativen angekündigt, dass ihre Veranstaltungen zum Tag der Arbeit nur virtuell im Internet stattfinden würden. Mehrere Gruppen und Bündnisse haben aber auch Kundgebungen auf der Straße angemeldet.

Berliner Demonstrationen vor dem 1. Mai – Wenige Festnahmen

Rund 3.500 Demonstranten sind am Vorabend des 1. Mai in Berlin friedlich auf die Straße gegangen. Im Wedding protestierten am Freitagabend laut Polizei rund 1.500 Menschen für gesellschaftliche Veränderungen und hielten dabei weitgehend die Corona-Regeln ein. Bei einem in Kreuzberg gestarteten Aufzug feministischer Gruppen wurde gegen Patriarchat und Kapitalismus demonstriert. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit etwa 2.000 an – deutlich mehr als erwartet. Angemeldet gewesen seien nur einige Hundert.

Bei der Demonstration im Wedding wurden laut Polizei zwei Menschen für kurze Zeit festgenommen. Linke und linksradikale Gruppen hatten unter dem Motto "Von der Krise zur Enteignung" zu dem Treffen aufgerufen. Auf Balkonen und vom Dach eines Eckhauses wurden bengalische Feuer geschwenkt und Rauchtöpfe gezündet, als die Demonstranten vorbeiliefen. Mehr dazu Lesen Sie hier.

Kleine Demo in Lübeck

An einer Mai-Demonstration in Lübeck nahmen nach Polizeiangaben etwa 90 Personen teil. Dabei wurde vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt, es gab Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Während der Versammlung kam es entlang des Demonstrationszuges zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Nach der Abschlusskundgebung gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz der Musik-und Kongresshalle wurde die Demonstration ohne weitere Vorkommnisse beendet.

Berliner Polizeipräsidenten will Demos bei Verstößen gegen Corona-Regeln auflösen

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat für das 1.-Mai-Wochenende bei Verstößen gegen die Corona-Regeln eine schnelle Auflösung von Versammlungen und Demonstrationen angekündigt. Gewalttätigen Ausschreitungen werde sofort begegnet, sagte Slowik am Freitagmorgen in einem Interview im RBB-Inforadio. "Wir schützen jede Versammlung unabhängig von ihrem Inhalt, wenn sie sich denn an Regeln hält", ergänzte sie.

Wenn sich zum Beispiel Querdenker nicht an Mund-Nasen-Schutz und Abstand hielten, wolle die Polizei bereits in der Ansammlungsphase Versammlungsleitung und Teilnehmer ansprechen. Folge keine Reaktion, werde eine Auflösung der Versammlung schnell und konsequent umgesetzt.

Rund 5000 Polizisten seien im Einsatz und könnten die Stadträume auch abdecken, sagte Slowik. Wegen der Abstandsregeln könnten Demonstrationszüge allerdings mehrere Kilometer lang werden.

Etliche Kundgebungen in Sachsen geplant

Trotz der Corona-Beschränkungen sind am Samstag vielerorts in Sachsen Kundgebungen zum 1. Mai geplant. Dabei rufen nicht nur Gewerkschaften zu Aktionen auf, auch Kritiker der Corona-Beschränkungen wollen demonstrieren ebenso wie Rechtsextreme.

Berliner Staatsanwälte am ersten Mai im Einsatz

Die Polizei erwartet am 1. Mai in Berlin tausende Demonstranten. Schon am Vorabend sind erste Aktionen geplant. Staatsanwälte sollen im Einsatz sein, um schnell Haftbefehle gegen Gewalttäter beantragen zu können.

Mehrere Demos in Erfurt geplant

Die Polizei Erfurt stellt sich auf einen arbeitsreichen 1. Mai ein. Zum Tag der Arbeit wurden mehrere Versammlungen angemeldet. Anwohner müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Berliner Polizei will notfalls Wasserwerfer einsetzen

In Berlin steht der Polizei ein erneuter Großeinsatz bevor. Tausende wollen am 1. Mai demonstrieren. Die Beamten wollen vor allem die Corona-Regeln durchsetzen – und zur Not schwere Geschütze auffahren.

Nürnberg: Mehrere Tausend Teilnehmer erwartet

Am 1. Mai gibt es zahlreiche Versammlungen im Nürnberger Stadtgebiet. Wie die Polizei mitteilt, wird es eine Demonstration von Motorradfahrern von 11 bis 12.30 Uhr geben. Auf dem Volksfestplatz werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet, heißt es. Die Polizei kündigt Verkehrseinschränkungen und Sperrungen an.