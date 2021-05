"Mach deine Hausaufgaben, Greta!"

Greta Thunberg wird für Tweet zum Nahost-Konflikt kritisiert

11.05.2021, 14:26 Uhr | MaM, rtr

Auf dem Twitter-Account von Greta Thunberg dreht sich alles ums Klima – eigentlich. Mit einem Tweet zum Nahost-Konflikt hat die Klimaaktivistin für Empörung und scharfe Kritik gesorgt.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat für eine Äußerung zum Nahost-Konflikt harsche Kritik geerntet. Das berichtete zunächst die "Welt". Auf Twitter schrieb Thunberg am Montagabend "Niederschmetternd, den Entwicklungen in Jerusalem und Gaza zu folgen. #SaveSheikhJarrah". Dazu teilte sie einen Tweet der kanadischen Autorin Naomi Klein, in dem diese Israel "ein Kriegsverbrechen nach dem anderen" vorwirft.





Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich in den letzten Tagen zu. Am Montag feuerte die palästinensische Terrororganisation Hamas nach Angaben der israelischen Armee 150 Raketen auf Israel ab. Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza kamen dabei 22 Palästinenser ums Leben.



Thunberg bezieht sich in ihrem Tweet allerdings nur auf Israels Gegenangriffe. Die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen lässt sie unerwähnt. "Kein Wort über den Raketenterror der Hamas?", fragte daraufhin der ehemalige Grünen-Politiker Daniel Mack. Er wies daraufhin, dass Klein nicht nur Klimaaktivistin, sondern auch Anhängerin der BDS-Bewegung (Boykott-, Desinvestitionen- und Sanktions-Kampagne) ist. "@NaomiAKlein ist eine BDS (Boykott, Desinvestition und Saktions) Aktivistin!", schrieb Mack.

Kritik auf Twitter: "Mach deine Hausaufgaben Greta!"

Der Deutsche Bundestag verurteilte die BDS-Bewegung im Mai 2019 als antisemitisch und entzog ihr und nahestehenden Projekten daraufhin die finanzielle Unterstützung. BDS setzt sich dafür ein, Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch zu boykottieren. In etwa zeitgleich zum Post von Thunberg verbreitete der internationale Instagram-Account der "Friday for Future"-Bewegung sogar einen BDS-Boykott-Aufruf gegen Israel.

Auch der frühere Grünen-Politiker Volker Beck kommentierte Thunbergs Tweet. "Haben Sie etwas über die Raketenangriffe der Hamas und deren positiven Einfluss auf das Klima zu sagen?", fraget er. Auch andere Nutzer reagierten ungläubig. Einer kommentierte: "Mach deine Hausaufgaben, Greta!". Thunberg hat sich bislang nicht zu der Kritik zu ihrem Tweet geäußert. Auf ihrem Account teilt sie seitdem Beiträge zu klimapolitischen Inhalten.

Für "Fridays for Future" in Deutschland kommt die Diskussion um Thunberg und die internationale Klimabewegung zur Unzeit. Erst am Wochenende hatte Sprecherin Luisa Neubauer dem CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen vorgeworfen, antisemitische Inhalte zu verbreiten. Mehrere deutsche Aktivisten distanzierten sich umgehend von den Äußerungen der internationalen Klimabewegung. Der offizielle Twitter-Account der deutschen Bewegung schrieb, Antisemitismus sei "nicht nur Problem extremen Rechten, sondern in verschiedensten Teilen der Gesellschaft präsent".