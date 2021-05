Nahostkonflikt

Netanjahu kündigt härtere Angriffe im Gazastreifen an

11.05.2021, 17:53 Uhr | AFP, dpa, Correctiv.org

Die Raketenangriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel haben erste Todesopfer gefordert. Ministerpräsident Netanjahu will hart zurückschlagen: "Wir sind mitten im Kampf."

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Verschärfung der Angriffe im Gazastreifen angekündigt. Die militante Palästinenserorganisation Hamas, die den Küstenstreifen am Mittelmeer beherrscht, werde "Schläge bekommen, die sie bislang nicht erwartet", sagte Netanjahu am Dienstag nach Angaben seines Büros nach einer Lagebesprechung mit Militärs. "Wir sind mitten im Kampf."

Israel habe seit Montag Hunderte von Zielen der Hamas und des Islamischen Dschihads im Gazastreifen angegriffen und dabei auch Kommandeure getötet, sagte Netanjahu weiter. Die Aktion bekam inzwischen auch einen eigenen Namen: "Wächter der Mauern".

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten ihre Raketenangriffe auf Israel an diesem Dienstag nach Norden ausgeweitet. Seit Montag wurden mehr als 300 Raketen aus dem Palästinensergebiet Richtung Israel abgefeuert. Mehr als 90 Prozent davon wurden nach Angaben der israelischen Armee vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen.



Mindestens 30 Israelis wurden aber verletzt. und zwei Frauen im Süden Israels durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen am Dienstag in der Küstenstadt Aschkelon. Ein Sprecher machte den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich.

Szene aus Aschkelon in Israel: Eine Frau und ein Teenager fliehen im Moment des Raketenalarms. (Quelle: Amir Cohen/Reuters)



Hamas droht mit "Inferno"

Nach Angaben der Armee ertönten am Dienstagmittag auch in der Hafenstadt Aschdod Warnsirenen. Die Stadt liegt nördlich von Aschkelon an der Mittelmeerküste, das zuvor massiv beschossen wurde. Die radikalislamische Hamas hatte gedroht, in Aschkelon ein "Inferno" anzurichten.

Nach Angaben der Polizei gab es mindestens sechs Einschläge in Aschkelon und zwei in Aschdod. In Aschkelon wurde Medienberichten zufolge eine Schule getroffen, in der aber kein Unterricht stattfand. Die Al-Kassam-Brigaden, der militärische Flügel der im Gazastreifen herrschenden, islamistischen Hamas, bekannten sich zu den Angriffen.



Todesopfer auch auf palästinensischer Seite

Wegen der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen wurde auch in Jerusalem Alarm ausgelöst. Als Reaktion auf den Raketenbeschuss griff die israelische Armee am Dienstag nach eigenen Angaben 130 militärische Ziele in dem Küstenstreifen an. Dabei wurden nach israelischen Angaben 15 ranghohe Mitglieder militanter Palästinensergruppen getötet. Die palästinensischen Behörden meldeten dagegen 22 Todesopfer, darunter neun Kinder.

In Ost-Jerusalem war es am Montag erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen, bei denen mehr als 500 Menschen verletzt wurden.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April zugespitzt. Inzwischen sind es die heftigsten Auseinandersetzungen seit mehreren Jahren. Der Ramadan geht diese Woche zu Ende.