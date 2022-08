Kriegsdienstverweigerer: Würden sie es wieder tun?

Ein Pazifist bin ich nicht. Ich sage nicht, dass Waffengewalt die Welt immer nur schlechter machte. Der Krieg gegen Nazideutschland war mit Sicherheit gerecht. Da hätte ich kein Pazifist sein wollen.

In der Bundesrepublik ist Kriegsdienstverweigerung ein Grundrecht: "Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden." Aber ihre "Gewissensnot" mussten Kriegsdienstverweigerer bis in die 80er Jahre in einer mündlichen Verhandlung nachweisen. Daran gab es früh Kritik, auch vonseiten der Kirchen: Eine Gewissensentscheidung könne nicht objektiv überprüft werden. Später reichte eine schriftliche Begründung.

Tobias, 62: "Ich bekenne meine Ratlosigkeit"

Meine Entscheidung, den Dienst mit der Waffe zu DDR-Zeiten abzulehnen, hing wie bei vielen (nicht allen) ehemaligen Bausoldaten mit dem christlichen Glauben zusammen. "Schwerter zu Pflugscharen" waren für mich keine leeren Worte, sondern Lebenseinstellung. Darüber hinaus: Sollte ich im Ernstfall auf meine geschätzte Verwandtschaft im Westen schießen? Absurd.

Wer den Dienst mit der Waffe verweigerte, wurde von einem Tag auf den anderen zum "Staatsfeind". Man musste mit allen möglichen Einschränkungen leben, konnte beruflich nicht das werden, was man eigentlich wollte. Und man stand natürlich auch im Fokus der Stasi.

Ich war von November 1985 bis April 1987 Bausoldat in Prora auf Rügen, in einer riesigen Kaserne der Nationalen Volksarmee. Ich wurde beim Bau des militärstrategischen Hafens Mukran eingesetzt. Am Anfang musste ich Kabelgräben ausschachten. Manchmal wurden die Gräben anschließend von einer Planierraupe wieder zugeschoben. Dann arbeitete ich lange beim gefährlichen Verladen der großen unförmigen Felsbrocken, die zum Befestigen der Mole gebraucht wurden. Und im Winter mussten wir aus vereisten Kohlebergen Brocken heraushacken für marode Heizkessel.

"Ich will hier raus!"

Ich litt regelmäßig unter Alpträumen. Manchmal schrie ich das rauschende Meer an: "Ich will hier raus!" Die Schinderei. Dazu die dauernden Erniedrigungen. Zum Beispiel musste ich im Rahmen einer dreitägigen Arreststrafe für einen heimlichen Gottesdienstbesuch in der Kaserne der Grenztruppen eine Nacht lang mit einer Rasierklinge die Pinkelbecken von Urinstein befreien.

Ein kleines Mittelwellenradio mit Ohrhörer half mir, den grauenvollen Alltag in Prora besser zu überstehen, ich trug es gut versteckt direkt am Leib. So etwas war eigentlich streng verboten. Ich hörte vor allem Deutsche Welle und Deutschlandfunk. Ich nannte das Radio "Helmut", weil ich die Stimme von Helmut Kohl öfter hörte. Und stundenlang Bundestagsdebatten. Das half mir später, in der Wendezeit, manches schneller zu verstehen.