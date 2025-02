Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine Woche vor der Wahl wirkt die SPD wie erstarrt, nichts scheint zu fruchten. Doch die Kampagne sei nicht das Problem, sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), im Interview. Die Ursache liege tiefer.

Am 23. Februar droht der ältesten Partei Deutschlands eine historische Schlappe. In den Umfragen bewegt sich seit Monaten kaum etwas, obwohl die SPD kämpft, als ginge es ums Überleben. In einem gewissen Sinne tut es das auch: Denn sollte die Kanzlerpartei tatsächlich mit 15 oder 16 Prozent durchs Ziel stolpern, wäre das nicht nur die größte Niederlage ihrer Parteigeschichte. Ihre Existenz als Volkspartei stünde infrage.

Carsten Schneider will das nicht zulassen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung kämpft seit Monaten an den Infoständen und Marktplätzen dieser Republik, allen voran in seinem Erfurter Wahlkreis, für eine starke SPD. Doch Schneider ist Realist, er sieht die tektonischen Verschiebungen einer tief verunsicherten Gesellschaft und die sich aufdrängende Frage, welche Rolle die Sozialdemokratie künftig darin spielt. Ein Gespräch über die alles überlagernde Migrationsdebatte, streitlustige Erfurter, das drohende Aus des Deutschlandtickets – und warum Markus Söder sein Blatt nicht überreizen sollte.

t-online: Herr Schneider, eine Woche vor der Wahl hängt die SPD weiter im Umfragetief bei 15 bis 16 Prozent. Glauben Sie noch ans Wunder einer Aufholjagd?

Carsten Schneider: Das hat nichts mit Wundern zu tun. Wenn die Menschen in der Wahlkabine stehen, werden sie sich genau überlegen, ob sie einen besonnenen Olaf Scholz oder einen unbeherrschten Friedrich Merz im Kanzleramt sehen wollen.

Bisher hat kaum etwas gefruchtet, auf das die SPD im Wahlkampf gesetzt hat. Hat die Parteizentrale die falschen Schwerpunkte vorgegeben?

Die Kampagne ist sehr gut, aber die allgemeine politische Stimmung in Deutschland ist schlecht. Viele Menschen sind bedrückt, haben Zukunftsangst, immer mehr haben existenzielle Probleme. Ein Grund dafür sind die tieferliegenden Schwächen Deutschlands, die die Regierung angepackt hat, aber in drei Jahren natürlich nicht beseitigen konnte. Unser Wohlstandsmodell ist gefährdet, wir brauchen Strukturreformen in vielen Bereichen. Damit haben wir begonnen. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Der Großteil der Menschen will einfach nur, dass die Regierung, die sie gewählt haben, ihre Arbeit macht und Probleme löst.

Stabile Renten, Investitionen in Infrastruktur, ein höherer Mindestlohn, Entlastung für die arbeitende Mitte: Die SPD hat sich einige wohlklingende Botschaften für die Wähler ausgedacht. Warum verfängt das nicht beim Wähler?

Derzeit werden ökonomische Fragen in der öffentlichen Debatte komplett vom Migrationsthema überlagert. Wir hatten furchtbare Attentate, die ins Mark gingen. Friedrich Merz hat versucht, die Stimmung gezielt auszunutzen. Er hat dabei Stimmen von Rechtsextremen in Kauf genommen, in der Sache aber nichts erreicht. Das war ein folgenschwerer Fehler. Für die SPD heißt das leider, dass wir mit unseren Ideen für eine gerechte Gesellschaft und zukunftsfähige Wirtschaft aktuell kaum durchdringen.

(Quelle: Dominik Butzmann/t-online) Carsten Schneider 49 Jahre alt, in Erfurt geboren. Direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land. Seit 2021 Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Zuvor war Schneider vier Jahre lang Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.

Was schlagen Sie vor? Nicht mehr so viel über Migration sprechen, wie SPD-Chefin Saskia Esken neulich forderte?

Wir müssen natürlich darüber sprechen, aber doch besonnen und nicht wahltaktisch, wie Merz das tut. Für viele Menschen ist die Migration eine einschneidende Lebensveränderung in ihrem Alltag. Das trifft vor allem auf das Gebiet der früheren DDR zu, das ehemals homogenste Staatsgebiet, das man sich vorstellen kann, weil niemand rein- oder rauskam und man deswegen auch kaum Kontakt zu Migranten hatte. Menschen brauchen Zeit, um sich an Veränderungen zu gewöhnen.

Unser künftiger Wohlstand hängt davon ab, ob wir ausländische Fachkräfte anwerben können. Ostbeauftragter Carsten Schneider (SPD)

Also einfach laufen lassen, bis sich die Leute an die neue Situation gewöhnt haben?