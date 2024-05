Mehrheit wegen Ampel-Streitereien unzufrieden

In der Umfrage wurden die Bürger auch danach befragt, warum sie mit der aktuellen Bundesregierung unzufrieden seien. Für die meisten der Befragten sei das vor allem in dem anhaltenden Streit zwischen den Koalitionsparteien begründet (48 Prozent). Dagegen gaben 29 Prozent an, dass die Unzufriedenheit an den eigentlichen Beschlüssen der Regierung lägen. 18 Prozent sahen den Grund sowohl in den Entscheidungen als auch in den Streitereien.