Aktualisiert am 05.07.2024 - 12:33 Uhr

Aktualisiert am 05.07.2024 - 12:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trotz scharfer Kritik ist der ungarische Staatschef Viktor Orbán in Moskau eingetroffen.

Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orbán ist zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Das teilte Orbáns Sprecher Bertalan Havasi mit.

Orbán hatte am Morgen mit einem Post auf der Plattform X Spekulationen befeuert, nach einem Besuch in Kiew auch nach Moskau zu reisen. "Man kann Frieden nicht von einem bequemen Sessel in Brüssel aus schaffen", schrieb er, ohne auf eine mögliche Russland-Visite einzugehen.