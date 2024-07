Die Aufarbeitung der Corona-Pandemie dauert noch immer an. Nun zeigt ein Bericht: Die frühere Bundesregierung soll unter anderem maßlos Desinfektionsmittel gekauft haben.

Laut den Medienberichten hätten Innenminister Horst Seehofer (CSU) und das Kanzleramt unter Angela Merkel (CDU) im Juli 2020 offen für die türkischen Forderungen zur Aufhebung von Reisewarnungen für beliebte Tourismusregionen reagiert. Es heißt in den Protokollen: "Die Türkei hat in Minister-Gesprächen massiv für eine Aufhebung der Reisewarnung geworben", und das Innenministerium habe hervorgehoben, dass Seehofer dem "grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber steht".

Bundesregierung machte Verlustgeschäft mit Desinfektionsmittel

Und das trotz Warnungen aus dem Gesundheitsministerium , dass "Unsicherheiten" bestehen und lediglich "geringe Testkapazitäten" in der Türkei vorliegen. Ein weiterer Punkt betrifft den maßlosen Einkauf von Desinfektionsmitteln.

Laut Innenministerium habe man bis in den September 2020 insgesamt 7,9 Millionen Liter Desinfektionsmittel zum Preis von 50,2 Millionen Euro gekauft. Im Frühjahr 2022 habe die Regierung letztlich beschlossen, die restlichen 6,7 Millionen Liter für 725.000 Euro an ein Versorgungsunternehmen zu verkaufen. So habe man "eine sehr kostspielige Gefahrgutentsorgung vermieden". Gegenüber den Medien äußerte sich das Gesundheitsministerium nicht dazu.