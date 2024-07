Der Extremismusforscher Peter Neumann warnt nach dem Attentat auf Trump vor einem gestiegenen Gewaltpotenzial in den USA. Im Podcast erklärt er warum, und zu welchem Zeitpunkt die Gefahr für eine Eskalation am höchsten ist.

"Es sind 350 Millionen Waffen in den USA im privaten Besitz. Das Tötungspotenzial ist riesig." In der Sonderausgabe des "Amerika-Updates" innerhalb des "Tagesanbruch"-Podcasts erklärt der führende Extremismus-Experte Peter Neumann, warum das Attentat auf Trump eine Gewaltspirale mit sich ziehen könnte. "Diese Teufelskreise zu stoppen, ist schwierig", so Neumann weiter.