Im Osten schneidet die Wagenknecht-Partei BSW in Umfragen besonders stark ab. Doch ausgerechnet aus der ehemaligen DDR ertönt nun scharfe Kritik an der Politikerin.

In wenigen Wochen finden in drei ostdeutschen Bundesländern Wahlen statt. Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei BSW können laut Umfragen dabei aus dem Stand auf ein starkes Ergebnis hoffen. Doch nun bekommt Wagenknecht ausgerechnet von Mitgliedern der Bürgerbewegung in der DDR Gegenwind. In einem offenen Brief werfen sie der BSW-Chefin und anderen Parteimitgliedern Lügen und Desinformation bezüglich des Kriegs in der Ukraine vor.

So behaupteten BSW-Mitglieder immer wieder, dass in der Ukraine Faschisten regieren würden. "Wie soll das gehen, wenn sowohl Präsident als auch Ministerpräsident Juden sind?", fragen die Unterzeichner in dem Brief. Sie prangern an, dass das BSW auf die Zustände in Russland nicht eingeht: Dabei herrsche mit Wladimir Putin im Kreml ein Autokrat, der sich wie ein Faschist benehme, Opposition verbiete und prominente Oppositionelle umbringen lasse. "Warum spricht das BSW die Abschaffung der Medienfreiheit in Russland nicht an?"

Tatsächlich hatte Wladimir Putin seinen Befehl zum Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 unter anderem damit begründet, dass in der Ukraine angeblich ein "Nazi-Regime" herrsche. Die Kremlpropaganda wiederholt diesen Vorwurf regelmäßig. Wie in vielen Ländern gibt es in der Tat in der Ukraine rechtsextreme Bewegungen, die jedoch nicht das allgemeine Stimmungsbild der Bevölkerung abbilden. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019 erreichte ein rechtsextremes Parteienbündnis lediglich 2,15 Prozent.

"Das BSW darf ungestraft Lügen verbreiten"

Die Unterzeichner erinnern zudem an ihren Kampf für Meinungsfreiheit in der DDR. In den 1980er-Jahren hätten sie im Selbstverlag Zeitungen herausgebracht. "Dieser Druck auf eigenen Maschinen war nicht ungefährlich, denn auf diese illegalen Vervielfältigungen und Verbreitungen standen Gefängnisstrafen, ähnlich wie im heutigen Russland", schreiben sie. "Das BSW dagegen darf ungestraft Lügen über eine angeblich faschistische Ukraine verbreiten."

Ferner zählen die Unterzeichner weitere Fälle von Desinformation vonseiten Wagenknechts und des BSW auf: So habe die Partei schnell die Falschmeldung über angeblich in der Ukraine eingesetzte französische Soldaten aufgenommen, obwohl der französische Präsident Emmanuel Macron dementiert habe. Die Meldung hat demnach zuerst der russische Staatssender Sputnik verbreitet, der in der EU gesperrt ist.

Zudem habe Wagenknecht in öffentlich-rechtlichen Sendern behauptet, dass Militärexperten die Niederlage der Ukraine prognostizieren würden: "Tatsächlich waren das aber längst nicht alle Experten", heißt es in dem Brief. Die Unterzeichner zählen dazu mehrere Fachleute wie etwa den Sicherheitsexperten Carlo Masala auf, die diese Prognose nicht teilten.

"Kann es sein, dass die Parteigründerin lügt?"

"Kann es sein, dass die Parteigründerin lügt?", fragen die Unterzeichner. "Ja, es kann nicht nur sein, es ist offensichtlich so." Die demokratischen Parteien – "wir denken hier insbesondere an die CDU" – sollten sich daher überlegen, ob sie nach den Landtagswahlen "mit derartigen Lügnerinnen und Lügnern" koalieren oder sich von ihnen tolerieren lassen wollten.