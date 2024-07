Alle Beweise sprechen inzwischen dafür, dass das Kinderkrankenhaus in Kiew von einer russischen Rakete getroffen wurde. An dem Fall lässt sich nachzeichnen, wie vielfältig die russische Propaganda Zweifel sät.

Es war 10.49 Uhr in Deutschland und die Formulierung eigentlich zu voreilig: "Russland hat ein Kinderkrankenhaus in Kiew getroffen", twitterte der Autor dieser Zeilen am Montag, dem 8. Juli. Er hätte besser noch ein "mutmaßlich" davor gesetzt. In Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sich manch eilige Meldung auf den zweiten Blick als etwas anders dargestellt: Was plausibel scheint, muss nicht richtig sein.

Sahra Wagenknecht sprach am Donnerstagabend in der Talkshow "Illner" zu dem Thema dann auch von der Gefahr, die durch ukrainische Luftabwehrraketen für die eigene Bevölkerung ausgehe. Sie lag damit voll auf der Linie Russlands, das die Schuld für die Explosionen im größten Kinderkrankenhaus der Ukraine deren eigener Luftabwehr zuschrieb.

In Kriegen tun sich alle Seiten mit unangenehmen Wahrheiten schwer. Russland beharrt aber ganz offensichtlich auf alternativen Wahrheiten, selbst da, wo die Belege erdrückend sind. Dies zeigt eine detaillierte Rekonstruktion des Angriffs auf das Krankenhaus für krebskranke Kinder – und wie im Netz daraufhin mit vermeintlich plausibel klingenden Behauptungen und alten Bildern Verunsicherung und Desinformation betrieben wird. Wer kein Fachmann ist, kann sehr schnell Zweifel bekommen. Womit dann ein Ziel der Desinformation bereits erreicht ist.

t-online ist am vergangenen Montag außerhalb der Ukraine eines der ersten Medien mit der Nachricht von dem mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Der Tweet zieht Kreise und erhält viele Reaktionen auf der Plattform X. Auf der einen Seite: Empörung über Russland und die Klage, dass deutsche Journalisten zu russlandfreundlich formulieren – "hat ein Kinderkrankenhaus bombardiert", müsse das heißen.

Der Fall scheint auf den ersten Blick tatsächlich eindeutig. In der gesamten Ukraine ist an dem Morgen Luftalarm ausgelöst worden. Es gibt Berichte, dass Raketen in Richtung Kiew unterwegs und russische MiG-31K-Maschinen am Himmel zu sehen seien. Um 9.30 Uhr schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram von "Explosionen in Kiew!", kurz darauf von weiteren Explosionen, um 10.10 Uhr dann: "Einschlag in Räumlichkeiten einer medizinischen Einrichtung für Kinder." 30 Raketen konnte die Ukraine abfangen, acht nicht.

Die "False Flag"-Behauptungen kommen sofort

Auf der anderen Seite behaupten einige auf X jedoch, es handele sich um einen "False flag"-Angriff. Es dauert keine drei Stunden, bis in den Kommentaren das aufschlägt, was später die offizielle russische Version des Geschehens werden soll: In den Kommentaren postet jemand ein Video. Aufgenommen aus einem Hochhaus zeigt es Hochhäuser in Kiew und zwei Rauchwolken der vorherigen Angriffe. Dann taucht ein Objekt auf, das wie ein Pfeil rasend schnell im steilen Winkel von links oben nach rechts unten fliegt und dort zu einer Detonation führt. "BREAKING", schreibt der Accountinhaber @MyLordBebo auf Englisch dazu, er hat mehr als 400.000 Abonnenten. "Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist kein Marschflugkörper. Keine Flügel, also ist es eine Luftabwehrrakete?"

Eine Luftabwehrrakete statt eines Marschflugkörpers – dann wäre die Rakete von der Ukraine zur Abwehr gestartet worden und verunglückt gelandet. Das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht auszuschließen.