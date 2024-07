Verteidigung ist nicht gleich Rüstung – über diesen Unterschied ist Sahra Wagenknecht bei "Maybrit Illner" gestolpert. Die BSW-Vorsitzende warnte am Donnerstagabend vor einer vermeintlich ausufernden Aufrüstung. Der deutsche "Rüstungshaushalt" habe vor zehn Jahren noch bei gut 30 Milliarden Euro gelegen. "Jetzt ist er inzwischen bei 90 Milliarden, also eine gewaltige Aufrüstung", kritisierte sie. Dann gingen die Wogen hoch.

Die Gäste

Wagenknecht korrigierte sich umgehend, was aber kaum etwas am Ergebnis änderte. Sie habe nicht den Verteidigungshaushalt gemeint, sondern die Ausgaben für Rüstung nach den Nato-Kriterien, inklusive Waffenlieferungen an die Ukraine und das Sondervermögen. "Also wir geben 90 Milliarden für Waffen aus. So kann man es korrekt formulieren", sagte Wagenknecht. "Das stimmt ja auch nicht", widersprach die Verteidigungsexpertin Claudia Major.