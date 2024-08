Mindestens drei Besucher tot Täter auf der Flucht – Polizei spricht von Anschlag Von t-online , dpa , jse , dd , anb , law Aktualisiert am 24.08.2024 - 01:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Eindrücke aus der Solinger Innenstadt. Quelle: TV7News Kopiert News folgen

Auf einer Jubiläumsfeier in Solingen kommt es zu einer Gewalttat. Es gibt offenbar zahlreiche Opfer. Rettungsdienste sind im Einsatz und kämpfen um Menschenleben.

Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen hat es drei Todesopfer und fünf Schwerverletzte gegeben. Das bestätigt die Polizei Düsseldorf auf t-online-Anfrage.

Die Tatwaffe sei ein Messer gewesen, so der Sprecher. Die Polizei löste zunächst Großalarm aus. Ein Polizeisprecher erklärte auf t-online-Anfrage, dass man von einem Anschlag ausgehe. Ob es einen Terror-Hintergrund gebe, sei noch unklar, da es zu Täter und Motiv noch keine Erkenntnisse gibt. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Laut Augenzeugen soll er in Richtung Hauptstraße geflohen sein. Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof – ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik. Einer der Organisatoren erklärte auf der Bühne, der Rettungsdienst kämpfe um das Leben von neun Menschen.

Eine Reporterin des "Solinger Tageblatts" schilderte: "Die Stimmung ist gespenstisch." Binnen weniger Minuten sei die ausgelassene Feierstimmung in Schock umgeschlagen, ihr seien tränenüberströmte Besucherinnen und Besucher entgegengekommen.

Augenzeuge lobt Musiker

Ein Augenzeuge antwortete auf t-online-Anfrage, dass "die Polizei und die Feuerwehr es schnell und gut im Griff hatten. Die Evakuierung lief ruhig ab." Mehr noch: Ein Musiker auf der Bühne habe in der dramatischen Situation zum ruhigen Abzug der Festivalbesucher beigetragen. Er habe ruhig mitgeteilt, dass "ein Messerstecher unterwegs ist", man wisse nicht, "wo er hin ist." Weiter habe der Musiker "uns ganz ruhig gebeten, das Gelände ruhig zu verlassen und gegenseitig aufeinander aufzupassen" [sic!].

Inzwischen hat sich der Bürgermeister der Stadt Solingen, Tim Kurzbach, geäußert. Bei Facebook schreibt er unter anderem: "Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer." Mehr zu den Worten des Bürgermeisters lesen Sie hier. In der Nacht zum Samstag traf auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Einsatzort ein. Er machte sich vor Ort ein Bild von der Lage, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Ministerpräsident Hendrik Wüst bezeichnete den Anschlag als "Akt brutalster und sinnloser Gewalt". Die Tat habe "unser Land ins Herz getroffen", schrieb er auf der Plattform X.

Nordrhein-Westfalen sei in Erschütterung und Trauer vereint. "In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen", schrieb der CDU-Politiker weiter. Und: "Ein großer Dank gilt den vielen Rettungskräften und unserer Polizei, die in diesen Minuten um Menschenleben kämpfen."