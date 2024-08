Diese Lüge erzählte Issa al-Hassan, um nach Deutschland zu kommen

Apple will bald neues iPhone vorstellen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Solingen besucht und der Opfer gedacht. Die Terrormiliz IS veröffentlicht ein Foto, das den Syrer Issa al H. zeigen soll. Alle Informationen im Newsblog.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen sind am Freitagabend drei Menschen getötet worden. Acht weitere wurden verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog:

Söder und Merz: Ampel-Pläne "barer Unfug"

20.26 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnen die von der Ampel-Regierung geplante Verschärfung der Waffengesetze als Nebensächlichkeit. Dies sei "barer Unfug", der in Wirklichkeit nichts bewirken würde, sagt Merz auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung. "Nicht die Messer sind das Problem. Die Leute, die sie herumtragen, sind das Problem." Merz wiederholt seine Forderung, dass Asyl suchende Syrer und Afghanen künftig an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden müssten.

Dies sei anders als von der Bundesregierung behauptet möglich, weil die Personen durch andere Schengen-Staaten gereist seien, wo sie einen Asylantrag hätten stellen müssen. CSU-Chef Söder fordert, dass man Menschen die doppelte Staatsbürgerschaft wieder entziehen solle, die sich für die Einführung eines islamischen Kalifats oder der Scharia in Deutschland aussprächen.

Bericht: IS-Video in Solingen entstanden

19.17 Uhr: Das Bekenner-Video des mutmaßlichen Attentäters Issa al-Hassan soll in Solingen entstanden sein. Das berichtet die "Welt". Anhand eines Plakats im Hintergrund habe man einen Ort in der Nähe des Flüchtlingsheimes identifiziert, in dem al-Hassan lebte. Zum Tatort seien es nur wenige Minuten Fußweg.

Mutmaßlicher Attentäter soll in Asylverfahren falsche Angaben gemacht haben

18.48 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter von Solingen soll in seinem Asylverfahren falsche Angaben gemacht haben. Nach Informationen von WDR und NDR habe sich der 26-jährige Syrer Issa al-Hassan auf einen Verwandten in Deutschland berufen, der Grund für seine Einreise sei, berichtete die ARD am Montag. Andere Medien sprechen davon, dass al-Hassan von einem Onkel in Deutschland erzählt haben soll. Eine solche Person sei aber nie festgestellt worden.

Als Asylgrund habe der Mann angegeben, in Syrien drohe ihm der Wehrdienst und zudem eine Strafe, weil er sich dem durch seine Flucht habe entziehen wollen. Allerdings habe der 26-Jährige auch für das Verfahren irrelevante Gründe vorgetragen, etwa dass er seine Familie in Syrien mit in Deutschland erzielten Einkünften unterstützen wolle.

Ausschuss-Sondersitzung mit Faeser wegen Solingen

17.44 Uhr: Der Innenausschuss des Bundestages kommt am Freitagvormittag zu einer Sondersitzung zusammen. Aus dem Ausschusssekretariat heißt es, alle Fraktionen hätten dem Vorhaben zugestimmt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe ihre Teilnahme bereits zugesagt. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet.

Die Sondersitzung muss den Angaben zufolge zwar noch formal beantragt und von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) genehmigt werden – da sich alle Fraktionen einig sind, gilt dies allerdings als Formsache. Die Innenexperten des Parlaments müssen dafür ihren Urlaub unterbrechen, denn die erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause beginnt erst am 9. September.

Gespräch von Scholz und Merz erwartet

17.30 Uhr: Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen wird am Dienstag ein Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Unionsfraktionschef Friedrich Merz erwartet. Über den Termin hatte das "Handelsblatt" berichtet, offiziell bestätigt ist er nicht. Nach Angaben von CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei soll es um die Migrationspolitik gehen.