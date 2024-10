"Höcke betreibt Staatszersetzung"

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) übt im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online scharfe Kritik an der AfD und ihrem Vorgehen im Landtag. Er wirft der Partei vor, das Parlament schon einmal erpresst zu haben und sieht in diesen Taktiken eine "große Gefahr" für sein Bundesland.

Mit rechten Dingen geht es nach Ansicht Ramelows aber auch nicht im Bündnis Sahra Wagenknecht zu. "Wenn eine Partei in Thüringen nur 40 Mitglieder hat, ist das ein elitärer Club." Warum er das Parteienprivileg für das BSW infrage stellt und inwiefern Björn Höcke "Staatszersetzung" betreibe, erklärt der Linken-Politiker hier in der Podcastfolge:

Am vergangenen Wochenende forderte der Ostbeauftragte der Bundesregierun, Carsten Schneider, mehr Rückwanderung aus West- nach Ostdeutschland. Warum dort die "Chancen auf der Straße liegen", hören Sie hier in der Podcastfolge.