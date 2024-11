Das Aus der Ampel bedeutet politische Unsicherheit in den kommenden Monaten. Stürzt Deutschland jetzt ins Chaos?

Nach dem Bruch der Regierungskoalition müssen sich die Parteien neu sortieren. Aus SPD-Kreisen ist die Unterstützung für Olaf Scholz als nächster Kanzlerkandidat groß. Doch in der Bevölkerung herrscht seit Monaten eine andere Meinung vor. In einer Umfrage von Statista im Oktober war Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit Abstand der beliebteste Politiker.

Was bedeutet das für Scholz? "Einer muss es ihm sagen", schlussfolgert t-online-Chefredakteur Florian Harms im "Tagesanbruch"-Podcast . Gemeinsam mit t-online-Kolumnist Uwe Vorkötter diskutiert er das Ampel-Aus. Vorkötter kritisiert Scholz als "gescheiterten Kanzler" und stellt fest, dass niemand mehr diese Regierung ernst nehmen könne.

Auf wen es jetzt bei den Sozialdemokraten ankommt, wie Donald Trump auf Deutschland blickt und ob die Bundesrepublik im Chaos versinkt, hören Sie hier in der Podcastfolge:

