Bundeskanzler Scholz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sind am Ort des Anschlags in Magdeburg. Nach einer Begehung wollen sie sich vor der Presse äußern.

In Magdeburg war am Freitagabend ein Auto in den Weihnachtsmarkt am Alten Markt gerast. Mindestens zwei Menschen wurden getötet, Dutzende weitere zum Teil schwer verletzt. Als mutmaßlicher Täter wurde ein Arzt aus Saudi-Arabien festgenommen, der seit 2006 in Deutschland lebt.