Aktualisiert am 25.05.2025 - 18:11 Uhr

Aktualisiert am 25.05.2025 - 18:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Bundesregierung hat 25 Stellen für Beauftragte in Regierung und Ministerien gestrichen. Große Einsparungen bedeuten die Kürzungen offenbar nicht.

Durch die Abschaffung von 25 Beauftragten von Regierung und Ministerien spart die Bundesregierung kaum Geld und Stellen. Über alle Ressorts hinweg würden lediglich rund 275.000 Euro eingespart, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Sonntag unter Berufung auf eine Umfrage in allen 16 Ministerien und im Kanzleramt. FDP-Chef Christian Dürr forderte größere Anstrengungen. "Die dringend notwendige Staatsreform darf nicht zu einer leeren Worthülse verkommen", sagte er der Zeitung.

Die Bundesregierung hatte in ihrer ersten Kabinettssitzung am 6. Mai beschlossen, 25 Beauftragte und Koordinatoren abzuschaffen. Bis dahin hatte es rund 40 Beauftragte und Koordinatoren gegeben. Die CDU forderte jedoch bereits im Wahlkampf eine deutliche Reduzierung.

Viele Stellen ohne Gehalt

Die Kostenkürzungen konzentrieren sich dem Bericht zufolge nunmehr im Wesentlichen auf vier Ressorts. Im Bildungsministerium entfielen die Posten der Beauftragten für Soziale Innovationen, des Innovationsbeauftragten für Grünen Wasserstoff und des Sonderbeauftragten für Transfer und Ausgründungen. Das Ministerium gibt die Einsparung für alle drei zusammen mit 116.000 Euro pro Jahr an.

Im Entwicklungsministerium fällt die Stelle des Sondergesandten für die Neustrukturierung der Verwaltung und Dezentralisierung in der Ukraine weg. Nach Angaben des Ministeriums war er in der vergangenen Legislaturperiode an 96 Tagen im Einsatz. Sein Honorarsatz lag bei 700 Euro pro Tag – das ergibt 67.200 Euro.