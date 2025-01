SPD-Urgestein Steinbrück übt im Podcast harte Kritik an der eigenen Partei – und gewährt als ehemaliger Kanzlerkandidat persönliche Einblicke in den Wahlkampfalltag.

Der Ex-Finanzminister Peer Steinbrück hat seine eigene Partei scharf kritisiert: "Die SPD hat ihre historische Mission verloren", sagte er im "Tagesanbruch"-Podcast. Es fehle an klaren Botschaften, so Steinbrück, der seit 1969 SPD-Mitglied ist. Kanzler Scholz wirft er Naivität im Hinblick auf die Chancen im Bundestagswahlkampf vor.

Was braucht es noch, um den harten Wahlkampfalltag zu überstehen? Wie bewertet Steinbrück Scholz' Chancen auf den Wahlsieg? Und welche Reformen hält er in Deutschland für längst überfällig? Hören Sie hier mehr im Podcast:

