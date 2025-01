Mützenich warnt vor Job-Verlusten bei Strafzöllen Trumps

Aktualisiert am 20.01.2025 - 03:30 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

SPD-Fraktionschef Mützenich richtet vor der Vereidigung Trumps klare Worte an den US-Präsidenten. (Quelle: Sina Schuldt/dpa/dpa-bilder)

Was kommt auf Deutschland zu, wenn der neue US-Präsident ans Werk geht? Der SPD-Fraktionschef zeigt sich besorgt über "verstörende Ankündigungen" Trumps. Eine beunruhigt ihn besonders.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor massiven Auswirkungen möglicher Strafzölle der neuen US-Regierung auf die deutsche Wirtschaft gewarnt und für diesen Fall mit Gegenmaßnahmen der EU gedroht. "Wenn diese Zölle kommen, wird das Arbeitsplätze auch in Deutschland kosten", sagte der Vorsitzende der größten Regierungsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. "Insgesamt würde das die Weltwirtschaft zurückwerfen."

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat schon vor seiner für heute Abend deutscher Zeit geplanten Vereidigung immer wieder mit Importzöllen gedroht, die auch Europa treffen könnten. Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte vor wenigen Tagen aus einer Studie des Prognos-Instituts, nach der in Deutschland 1,2 Millionen Arbeitsplätze an Exporten in die USA hängen, von denen Trumps Zölle 300.000 gefährden könnten.