Aschaffenburg – eine Stadt ist fassungslos

Der Ministerpräsident sagt es, der Landesbischof sagt es. Und auch der Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat, einer muslimischen Gemeinschaft in Aschaffenburg . "Fassungslos" ist das Wort, das die Reden von Markus Söder , Christian Kopp und Zischan Mehmood gemeinsam haben, als sie in der Stiftskirche von Aschaffenburg der Opfer eines unglaublichen Verbrechens vor wenigen Tagen gedenken.

Ein offenbar psychisch kranker Mann aus Afghanistan hatte am Mittwoch einen zweijährigen Jungen mit marokkanischen Wurzeln aus einer Kindergartengruppe mit einem Messer getötet. Ein 41 Jahre alter Vater, der sich zwischen Angreifer und Kinder stellte, starb ebenfalls. Ihm soll nun posthum die bayerische Rettungsmedaille für seine Zivilcourage verliehen werden, wie Söder in seiner Rede sagt.

Zivilgesellschaft rückt zusammen

"Keine Instrumentalisierung"

Querdenker unterwegs

Ministerpräsident Söder spricht in seiner Rede von einem "sinnlosen, brutalen und verstörenden Verbrechen". Die "Folgen und Konsequenzen" müssten "an anderer Stelle diskutiert werden", sagt er und betont: "Das Gute und das Böse sind keine Frage von Herkunft, Nationalität, Ethnie oder Glauben". Die Tat dürfe nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. "Aufhetzung ist die falsche Antwort." "Es gibt viele, die in diesen Tagen glauben, Antworten zu haben", sagt Oberbürgermeister Herzing. Aber: "Wir haben keine Antworten."

"Angst, Fragen, Verunsicherung, Schock"

Der katholische Würzburger Bischof Franz Jung spricht von "Schmerz und Trauer über das, was am Mittwoch geschehen ist, der evangelische Landesbischof von Bayern, Christian Kopp, von "Angst, Fragen, Verunsicherung, Schock".

Auch Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) nahm an der Trauerfeier teil. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Söder den Tatort besucht. In dem Park, in dem ein der Junge und der 41 Jahre alter Mann am Mittwoch erstochen wurden, legten beide Kränze nieder.