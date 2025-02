Kritik an Unions-Anfrage zu politisch aktiven Vereinen

Aktualisiert am 26.02.2025 - 11:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine parlamentarische Anfrage der Union zur politischen Neutralit├Ąt von Nichtregierungsorganisationen hat Emp├Ârung bei Linken und Gr├╝nen ausgel├Âst. Hintergrund der Kleinen Anfrage sind j├╝ngste Proteste gegen die CDU , "die teils von gemeinn├╝tzigen Vereinen oder staatlich finanzierten Organisationen organisiert oder unterst├╝tzt wurden", wie die CDU/CSU-Fraktion in einer Vorbemerkung schreibt. Nach ihrer Auffassung stellten die Proteste eine gezielte parteipolitische Einflussnahme vor der Bundestagswahl dar, was nicht mehr vom Gemeinn├╝tzigkeitsrecht gedeckt sei.

Fragen auch zu Umwelt- und Verbrauchersch├╝tzern

In der Kleinen Anfrage an die Bundesregierung mit 551 Fragen erkundigt sich die Union danach, welche gemeinn├╝tzigen K├Ârperschaften in der abgelaufenen Wahlperiode mit Bundesmitteln gef├Ârdert wurden. Es folgen detaillierte Fragen etwa zu Aktionen, Spenden und politischen Verbindungen - unter anderem zu "Omas gegen Rechts", Campact, Correctiv, Attac, Amadeu Antonio Stiftung, Peta, Foodwatch, Deutsche Umwelthilfe, Agora Energiewende, Greenpeace, Netzwerk Recherche oder dem Verein Neue deutsche Medienmacher*innen.