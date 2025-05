Der Kehler Oberbürgermeister Wolfram Britz und seine Straßburger Amtskollegin Jeanne Barseghian bitten Merz, die "Verschärfung der Kontrollen am Grenzübergang Kehl wieder auf ein Maß zurückzunehmen, das einen über mehr als drei Jahrzehnte hinweg zusammengewachsenen deutsch-französischen Raum in seinem Alltagsleben nicht beeinträchtigt".

Tramlinie hat erhebliche Verspätungen

Regierung habe "wenig Fingerspitzengefühl" gezeigt

Die Bürgermeister warfen Merz und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auch "fehlendes Fingerspitzengefühl vor", weil die Bundesregierung die verschärften Kontrollen ausgerechnet am 8. Mai begann, also an dem Tag, an dem die beiden Städte mit einer gemeinsamen Veranstaltung den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs begangen haben.