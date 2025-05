Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Es gibt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den politischen Forderungen der Union und der AfD. Beide Fraktionen fordern verstärkte Kontrollen an den Grenzen, mehr und schnellere Zurückweisungen an der Grenze sowie schnellere Verfahren und Rückführungen.

Zudem soll wieder nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden, was Menschenrechtler als Verstoß gegen die Menschenrechte kritisieren, da die beiden Länder nicht sicher seien. Ferner wollen beide Fraktionen Anreize für irreguläre Migration verringern, etwa durch Einschränkungen der Sozialleistungen für Asylsuchende. Die SPD trägt die Politik der Union in der schwarz-roten Koalition zum Teil mit, von den Grünen und vor allem von der Linken kommt hingegen scharfe Kritik daran.

Es gibt auch Unterschiede zwischen der Migrationspolitik von AfD und Union. Die Union will sich an rechtsstaatliche Prinzipien, die Menschenrechte und das Grundgesetz halten. Die AfD hingegen stellt das individuelle Asylrecht infrage und will dazu das Grundgesetz ändern. Zudem fordert sie, den EU-Migrationspakt zu brechen und einen nationalen Alleingang einzuschlagen. Viele AfD-Politiker fordern über ihr Parteiprogramm hinaus die "Remigration", also die Deportation von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte.