Männersache Politik? Was wenig Frauen im Bundestag bedeuten

Zu wenige Frauen bei AfD und Union

Ein strukturelles Problem bei Parteien sieht auch die Juristin Silke Ruth Laskowski, Expertin für Parität und Antidiskriminierungsrecht an der Universität Kassel . "Sie bevorzugen bei den Kandidaturen Männer und bremsen Frauen aus und das verstößt gegen deren Recht auf Chancengleichheit in den Kandidaturen", sagt Laskowski.

Expertin: Würden bestimmte Debatten ohne Frauen nicht führen

Schaffen es nur wenige Frauen in Parlamente, würden auch deren "Lebenswelten und Perspektiven" weniger in die Entscheidungsfindung einfließen, erklärt auch Kathrin Mahler Walther, Vorsitzende des Forschungs- und Beratungsinstituts EAF in Berlin. "Die Bandbreite dessen, was diskutiert wird, verkleinert sich."