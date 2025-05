Jetzt ist es offiziell: CDU, CSU und SPD unterschreiben Koalitionsvertrag

Aktualisiert am 05.05.2025 - 12:36 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2025 - 12:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zehn Wochen nach der Bundestagswahl ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben den schwarz-roten Koalitionsvertrag mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" in Berlin unterzeichnet, er ist 144 Seiten lang.

Der Weg für die Kanzlerwahl am Dienstag ist nun auch formell bereitet. Merz benötigt im Bundestag in geheimer Wahl die Zustimmung der Mehrheit aller Bundestagsabgeordneten, um Kanzler zu werden. Das sind 316 Stimmen. Dem Bundestag gehören 328 Politiker von Union und SPD an. Trotz des dünnen Polsters gilt Merz' Wahl im ersten Wahlgang als ziemlich sicher.