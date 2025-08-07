Gründung steht bevor So soll der neue Nationale Sicherheitsrat aussehen

Von dpa Aktualisiert am 08.08.2025 - 07:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Friedrich Merz (Friedrich Merz): Der Kanzler steht dem Nationalen Sicherheitsrat vor. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Lange gab es Debatten, nun soll bald der Startschuss fallen für den Nationalen Sicherheitsrat. Wie er arbeiten soll und welche Ziele die Bundesregierung hat.

Einen Nationalen Sicherheitsrat gibt es in den USA, in Großbritannien und vielen anderen Staaten – und bald auch in Deutschland. In dem neuen Gremium sollen Informationen über die innere, äußere, digitale und wirtschaftliche Sicherheit zusammenfließen. Der Sicherheitsrat soll bei Krisen tagen, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten. Kompetenzen und Wissen sollen künftig besser gebündelt, aufbereitet und koordiniert werden, wie es aus Regierungskreisen heißt – damit die Bundesregierung Entscheidungen auf einer breiten und fundierten Informationsgrundlage treffen könne. Das ist geplant:

Loading...

Startschuss

CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag bereits einen Nationalen Sicherheitsrat (NSR) angekündigt. In dieses neue Gremium gehen die Aufgaben des Bundessicherheitsrates, der vor allem zu Fragen von Rüstungsexporten tagt, sowie des Sicherheitskabinetts über. Für den Sicherheitsrat wird im Bundeskanzleramt eine Stabsstelle errichtet. Dazu werden 13 neue Stellen geschaffen. Die Geschäftsordnung des neuen Gremiums soll bei der nächsten Sitzung des Bundeskabinetts am 27. August beschlossen werden, die im Verteidigungsministerium in Berlin stattfinden soll.

Dreh- und Angelpunkt

Mit dem neuen Gremium soll das "Silodenken" überwunden werden, wie es aus Regierungskreisen heißt. In der Bundesregierung und den Sicherheitsbehörden gebe es "wahnsinnig" viel Wissen, Kompetenz und Information – doch sie liefen bisher nirgends zusammen. Politische Entscheidungen würden meist nicht auf der Grundlage einer vollständigen "Informationsumgebung" getroffen. Das solle sich ändern – der Nationale Sicherheitsrat solle der "Dreh- und Angelpunkt" werden, in dem Sicherheit vernetzt und integriert gedacht werde. Er solle Lagebilder erstellen und Informationen aufbereiten.

Für Krisen rüsten: Setzt er eine jahrzehntealte Forderung um?

Mitglieder des Gremiums