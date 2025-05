Wäre es nach der SPD-Spitze gegangen, hätte Rolf Mützenich den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss übernommen. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD war ein aussichtsreicher Kandidat für das Amt, was jetzt die Union besetzen wird.

Mützenich appelliert an die Koalition

Nachdem Mützenich nach der Wahlniederlage der Sozialdemokraten seinen Posten als Fraktionsvorsitzender abgegeben war, hatte ihn Lars Klingbeil kurzfristig in seiner Funktion ersetzt. Inzwischen hat Matthis Miersch den Führungsposten. Daraus folgte offenbar in der Parteispitze der Wunsch, Mützenich, als Vorsitzenden im Auswärtigen Amt zu ernennen. Der musste jetzt jedoch dem Druck der Union beigeben, welcher besser verhandelt hätte.

Dem "Stern" erklärte Mützenich seinen Verzicht und richtete einen Appell an die schwarz-rote Koalition: "Nicht nur bleibt die Stimme des Parlaments in Fragen von Krieg und Frieden unverzichtbar. Auch die Nuancen der Außen- und Sicherheitspolitik sollten, zumal in der deutschen Demokratie, weiterhin berücksichtigt werden."